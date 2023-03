La science des miracles

Devenez un créateur délibéré, autonome et souverain ! La vie est un miracle constant et nous avons le pouvoir de le manifester selon nos besoins. Cependant, à cause de nos formatages et des limites imposées par nous-même et la société, nous nous coupons de cette capacité innée d'être faiseur de miracles. Comment venir à bout du barrage de ces architectures invisibles ? Grâce à ce livre, devenez un créateur délibéré, autonome et souverain. Se servant de sa propre expérience de vie qui est une succession de miracles, Ana Sandrea explique comment se créent les miracles en évoquant de façon simple la science quantique de la précipitation : Donner forme et faire descendre la substance divine dans la matière en partant de la connexion au point zéro, où tout est possible. Un processus de création qui va plus loin que la loi d'attraction et le pouvoir de la manifestation.