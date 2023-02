Histoire de Thomas

La figure de Thomas reste largement mystérieuse dans les Ecritures : une simple mention de son nom dans la liste des apôtres , l'épisode du doute et de sa main mise dans les plaies du Christ avec le cri : "Mon Seigneur et mon Dieu" , et, d'après certaines traditions, une évangélisation jusqu'aux Indes... Réginald Gaillard se plaît à donner chair à ce personnage pour que ses paroles prennent corps, en se glissant dans les failles mystérieuses de cette vie. "Notre Thomas, il nous plaît de l'imaginer ainsi, était un mauvais garçon, volontiers bagarreur, cavaleur et le verbe haut. Jusqu'à ce qu'il croise la route de Jésus, moment d'un premier "retournement du coeur" . A la suite de Jésus, il assiste aux principales scènes de l'Evangile, mais ou bien reste en retrait, ou bien "provoque" Jésus pour le pousser dans ses retranchements et l'amener à s'expliquer, s'exposer, se montrer. Il se fait ainsi le révélateur de la manifestation divine, malgré lui.