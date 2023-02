Green. Aménager de petits espaces extérieurs

"Le fait d'avoir passé autant de temps dehors pendant mon enfance m'a conduite à considérer le jardin comme une extension naturelle de la maison - un lieu incontournable dans ma vie quotidienne. Ce n'est que lorsque j'ai emménagé dans une location en ville que j'ai ressenti un besoin indéniable de tirer le meilleur parti du petit extérieur dont je disposais et de le mettre en valeur. Au fil du temps, créer des espaces extérieurs auxquels les gens tiennent vraiment, quelle que soit leur taille, est devenu beaucoup plus gratifiant que d'aménager un intérieur. Beaucoup disent qu'une maison est un fidèle reflet de soi, mais je crois pour ma part que c'est dans le jardin que les personnalités et les relations avec notre environnement s'épanouissent vraiment". - Ula Maria Que vous possédiez un petit jardin, une cour, un patio, un balcon ou encore une terrasse, que vous soyez locataire ou propriétaire, l'architecte paysagiste, spécialiste en aménagement de jardin, Ula Maria propose dans cet ouvrage des solutions simples, abordables et modernes pour transformer votre extérieur à votre image. Trouvez l'inspiration dans les 22 projets d'aménagement de petits espaces, tous illustrés par de nombreuses photographies, moodbards, témoignages...