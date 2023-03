Mon grand guide de naturopathie

Ma bible de santé au naturel. Christopher Vasey figure parmi les plus grands naturopathes de ces trente dernières années. Ses meilleurs conseils sont réunis dans ce guide qui deviendra votre référence en matière de santé au naturel. Terrain, alimentation, détox saisonnière, équilibre acido-basique... Tous les grands principes naturopathiques sont expliqués dans les moindres détails. Des remèdes naturels incontournables à avoir dans votre trousse à pharmacie familiale sont également proposés pour les maux du quotidien : compresses, cataplasmes, anti-inflammatoires naturels, plantes aux vertus antibiotiques et antivirales, compléments alimentaires... Sans oublier des solutions spécifiques de guérison concernant les problèmes digestifs, lymphatiques, immunitaires, la fièvre ou encore les troubles liés au sucre. Grâce à ce livre, vous bénéficierez de l'expertise d'un naturopathe de confiance, de solutions naturelles qui connaissent un grand succès et d'un accompagnement pour rechercher la cause de vos symptômes. De quoi préserver et retrouver la santé tout au long de l'année !