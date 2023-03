Le Coliving. Conseils et astuces

Le coliving émerge comme une des solutions en France pour répondre aux problématiques de logement. Cet ouvrage a pour but de vous faire découvrir tous les aspects de cet univers en plein essor : quel est le marché actuel ? Comment créer, gérer et entretenir son espace de coliving ? Quid de la vie en communauté et du profil des colivers ? En bonus, vous trouverez notamment des exemplaires de cahier des charges travaux, règles de vie de la maison ou encore tableau de financement pour faciliter votre lancement. Nous vous guidons à chaque étape afin que vous ayez toutes les clés en main. Embarquez dans l'aventure !