Premier livre de poésie d'une jeune écrivaine israélienne, Orin Rosner écrit sur ses parents, son partenaire, l'amour, son rapport au corps et à la mort. Elle utilise une langue s'appuyant aussi bien sur des métaphores de la vie quotidienne que sur des images plus classiques, empruntant à la poésie hébraïque. Angoisse, tensions, douleur irriguent le texte. Livre qui propose une vision passionnante de la société israélienne et sur la vie d'une jeune femme dans une société très religieuse. Orin Rosner est née à Ramat Gan en 1991. Psychologue clinicienne, elle a publié son premier recueil, "Lionceaux du vent" en 2019, salué par la critique et les lecteurs pour son ton radicalement nouveau dans la poésie hébraïque contemporaine. Son second livre "La cloche" , est paru en octobre 2022.