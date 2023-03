L’orthographe française. Histoire, description, enseignement

Partant du constat que l'orthographe française est une des plus compliquées du monde, ce livre vise à répondre à trois questions, qui fondent son organisation. Pourquoi l'orthographe française est-elle si compliquée ? La première partie historique retrace les principales étapes de son évolution, des premiers textes écrits à aujourd'hui. Comment expliquer le fonctionnement de l'orthographe française ? La deuxième partie permet de comprendre que celle-ci repose sur l'articulation de deux principes liés, le principe phonographique et le principe sémiographique, compliqués par le principe historique. L'orthographe française est donc mixte. Comment enseigner l'orthographe française ? La troisième partie s'attache aux problèmes d'enseignement et à leur résolution dans une perspective cognitive (stratégies des scripteurs et traitement de l'erreur). Agrémenté par divers encarts, cet ouvrage constitue un guide précieux pour tous ceux que la question de l'orthographe interroge, en particulier les enseignants et les étudiants.