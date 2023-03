Che. Une vie révolutionnaire

7 juillet 1953, un jeune médecin tout juste diplômé fait ses adieux à sa mère sur le quai de la gare de Buenos Aires. Ernesto Guevara part pour un voyage qui changera son destin. Deux ans plus tard, au Mexique, il croise la route d'un révolutionnaire cubain, Fidel Castro. Et le voilà embarqué, de nuit, un soir de novembre 1956, sur un bateau de fortune qui le mène à Cuba. Là-bas, dans ce pays qui n'est pourtant pas le sien, Guevara construira sa légende et deviendra le Che : guérillero, comandante, tombeur de la dictature, défenseur du peuple, implacable chef révolutionnaire et ennemi juré de l'impérialisme américain. Mêlant le remarquable travail d'investigation de Jon Lee Anderson au dessin d'exception de José Hernández, ce roman graphique fait apparaître Che Guevara dans toute sa complexité. Un portrait intime et sans concession de cet idéaliste passionné, véritable icône du xxe siècle.