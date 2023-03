Sophrologie. Tome 3, médecine et sophrologie

Les perspectives de la sophrologie caycedienne sont à l'échelle de nos espoirs. La sophrologie a ainsi su investir la plupart des spécialités médicales et s'est révélée être une aide très précieuse pour les malades. Si elle n'a aucunement la prétention de les guérir, elle constitue un auxiliaire précieux et efficace qui répond à leurs attentes. Cet ouvrage décrit l'application concrète de la sophrologie dans de nombreuses spécialités médicales, en s'appuyant sur les connaissances théoriques et pratiques des sophrologues. Il apporte un nouveau regard sur le monde de la pathologie qui propose aux malades une assistance porteuse de sens et de valeurs. Assister les professions médicales et chirurgicales est la priorité des sophrologues caycédiens. Cette participation s'intègre dans une véritable recherche épistémologique en vue d'accéder à une accréditation scientifique, car les études méthodologiques exposées dans cet ouvrage et leurs résultats viennent confirmer les constatations empiriques.