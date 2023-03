Ours, où es-tu ?

Un livre à l'humour décalé dans lequel les petits lecteurs suivront les péripéties d'une fillette plus étourdie qu'elle ne le pense. La MEILLEURE pisteuse d'ours au monde est à l'affût ! Mais arrivera-t-elle vraiment à trouver un ours ? Et d'abord, comment ça se repère un ours ? Facile, notre héroïne vous donnera le mode d'emploi. La règle la plus importante, c'est de ne SURTOUT PAS se faire repérer... Soyez discrets !