Le Dao des pierres et des cristaux - L'utilisation des minéraux en médecine chinoise

L'utilisation des pierres et des cristaux accompagne les pratiques daoïstes depuis des millénaires. Le Dao des pierres et des cristaux rend hommage à ces deux trésors que sont le royaume minéral et la médecine traditionnelle chinoise. De quelle façon l'énergie circule-t-elle dans le corps ? Quelles sont les causes qui entravent la circulation de cette énergie et quels sont les symptômes qui en découlent ? Comment rétablir le flux d'énergie et activer le processus naturel d'autoguérison ? Ce livre apporte un regard éclairé sur ces questionnements en proposant une étude des propriétés thérapeutiques de certains minéraux et de leur relation avec le Yin et le Yang, les cinq éléments et les organes et viscères correspondants. Il se présente comme une source de référence accessible à quiconque désire apprendre à mieux se connaître, à cultiver la présence (la conscience) en soi et comprendre la source des douleurs et des déséquilibres faisant obstacle au rétablissement de la santé et à la concrétisation d'un bien-être durable.