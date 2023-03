L'alzheimer racontée aux enfants

Lorsque Philippe apprend que Louis-Chêne, son papi adoré, a une maladie qui affecte sa mémoire, il est inquiet. Et si son grand-papa l'oubliait ? Pourtant, même si son grand-père ne se souvient pas de son nom et ne le reconnaît pas toujours, le garçon sait qu'il l'aime encore... au-delà des mots. Ce conte illustré vous permettra d'aborder la maladie d'Alzheimer avec votre enfant, d'une façon simple et imagée. Grâce à la section "trucs et astuces" , vous découvrirez ensemble les gestes à poser pour vous adapter aux différents stades de la maladie et pour conserver une belle complicité avec la personne atteinte.