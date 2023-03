Des Evangiles aux Upanishads. Entre Inde et Palestine les énigmes de l'Isha Upanishads et de quelques autres textes hindous

Les premiers chretiens qui étaient en fait des judéo-chrétiens ont amené des notions en Inde en allant prêcher sur la route de la soie et des épices jusqu'aux Iles britanniques et au sous-continent indien. Et quand on se penche sur l'évolution et les transformations de l'Hindouisme au Ier siècle de l'ère chrétienne apparaissent dans les textes sacrés d'étonnantes similitudes avec le christianisme en pleine expansion. Ainsi on trouve la promesse du retour salvateur de Vishnou monté sur un cheval blanc, l'émergence de la Trimurti (Brahma, Vishnou, Shiva), des métaphores et allégories semblables au Nouveau Testament, mais aussi un sage nommé Maitreya qui cristallise aujourd'hui, des chrétiens aux bouddhistes et au New Age, de nombreuses attentes et controverses, le son AUM aux caractéristiques identiques à l'Amen chrétien, un couple créateur divin Brahma-Sarasvati clignant de l'oeil vers Abraham et Sara...