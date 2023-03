Le Je des miroirs. Interpréter les messages de notre inconscient et ses reflets dans notre quotidien

L'être complet que nous sommes se construit sur la base d'un héritage familial et se divise en parties consciente et inconsciente. En société, notre identité, ou ego, exhibe les masques (persona) et cache les ombres (parties refoulées du Soi). La partie immergée de l'inconscient est projetée dans les différents miroirs de notre vie (comportement, relations, travail, couple, argent, famille). L'auteure nous invite à jouer avec ces événements du quotidien qui semblent n'avoir aucun lien entre eux et arrivent parfois de nulle part... Dans ce livre ludique, les chapitres sont des règles et les leçons à retenir des outils pour voyager en autonomie et le bagage léger. Des indices sur ce qui se joue réellement et les pièges à éviter introduisent les parties à explorer. Enfin, des pistes de réflexion nous ouvrent l'esprit pour que nous empruntions le chemin le plus approprié à notre épanouissement. Avec une dose certaine de courage pour déconstruire nos croyances limitantes, un soupçon d'humilité pour reconnaître notre aveuglement, et de la sagesse pour prendre la responsabilité de notre bien-être, nous pouvons commencer à voir, découvrir qui nous sommes et qui nous pouvons être.