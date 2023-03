Pourquoi le matérialisme est absurde

Notre culture tient pour acquis que nous vivons dans un monde constitué de matière en premier lieu. Ce triomphe du matérialisme opposé aux visions religieuses ne laisse pas de place à une troisième voie. Pourtant notre expérience directe de la réalité nous permet de comprendre que le monde qui nous entoure apparaît d'abord dans notre conscience, comme une sorte de reconstitution de ce qui se trouve vraiment là. Ce livre entend révolutionner notre vision du monde en mettant au jour les implications absurdes du matérialisme, puis en proposant une métaphysique non-matérialiste qui s'appuie sur une approche rationnelle et des preuves empiriques solides, dans un langage clair et accessible. L'auteur nous décrit finalement une réalité dans laquelle la conscience est première et la matière est une forme particulière de celle-ci. Ce modèle d' "idéalisme analytique" ne peut que séduire tous ceux qui ne se satisfont pas de la vision matérialiste désenchantée du monde moderne, et ouvre des perspectives colossales quant au devenir de la conscience après la mort et toutes sortes de phénomènes aujourd'hui incompris.