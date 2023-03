Crimes sous influence. Le criminel et son double

Il est question dans ce livre de l'alter ego criminel décrit par plusieurs meurtriers. Il s'agit d'une sorte de présence invisible et néfaste les accompagnant. Ted Bundy l'appelait l'entité ou le bossu, Dennis Rader le nommait Rex, Bill Heirens parlait de M. Murman et bien d'autres tueurs en série ont décrit ainsi une présence qui les accompagne, parfois depuis leur plus tendre enfance. Le personnage de la série télévisée Dexter décrit son alter ego comme un " passager noir ". Possession ? Entité maléfique accompagnatrice ? Nouveau syndrome biologique ? Ami imaginaire néfaste ? Personnalités multiples ? Il est certain qu'il ne s'agit pas uniquement d'une invention car trop de criminels ont rapporté au fil du temps cette sorte de présence qui les accompagne et surtout les incite et les motive à commettre leurs forfaits. Curieusement des témoins disent même les avoir vus ! Il existe suffisamment de données concernant ce phénomène pour pouvoir mener une investigation pertinente. C'est ce que vous propose le présent ouvrage.