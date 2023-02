Le journaliste, le scientifique et le citoyen. Sociologie de la diffusion de la défiance vaccinale

Avant la pande mie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la Sante (OMS) avait place le refus vaccinal au rang de l'une des trois plus grandes urgences de sante publique mondiale. L'OMS a constate une chute re gulie re de la couverture vaccinale contre la rougeole et une recrudescence des e pide mies dans le monde. Dans le me me temps, les sites Internet antivaccin ont prolife re et ont fait de nombreux adeptes en usant de de sinformation et de the ories du complot. Ces "antivaccin" , du parent au militant, se rejoignent sur un point : la peur des effets inde sirables des vaccins. Plus spe cifiquement, ils ont peur de voir leurs enfants de velopper une forme d'autisme a la suite de l'inoculation du vaccin. Cette croyance, a pre sent tenace, a pourtant une origine scientifique qui explique pourquoi elle s'est diffuse e a ce point dans le monde entier et a fait le lit de la de fiance actuelle d'une frange de la population vis-a -vis des vaccins anti-covid. Cet ouvrage vise donc a retracer la chai ne des e ve nements qui a mene a cette catastrophe mondiale de sante publique. Afin de comprendre comment la science a pu alimenter nombre de fausses croyances sur la vaccination, les points de vue de scientifiques, de journalistes et de citoyens sont ici examine s tour a tour.