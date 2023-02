Jesse, une coréenne de neuf ans, est adoptée par un charmant couple d'américains. Elle est socialement maladroite mais possède une mémoire encyclopédique pour la simple et bonne raison que c'est un robot ultraréaliste. Mais ses parents ignorent que Jesse est un modèle expérimental : la toute première véritable intelligence artificielle. Pour la petite fille, c'est le début d'un voyage mouvementé à travers toutes les facettes de son identité. Avec ce récit de science-fiction, les auteurs Jeremy Holt (non-binaire et asiatique) et George Schall (non-binaire et trans) proposent une métaphore frappante du sentiment d'aliénation que peuvent ressentir les minorités (raciales ou de genre). L'écriture et le style graphique tirent le comic book dans la même direction : celle d'une oeuvre de la scène indé qui peut être mis dans toutes mains et pas seulement dans celles des fans de comics. Le titre est ainsi proposé dans notre collection Panini Graphic Novels qui adapte le format à chaque ouvrage et qui propose ainsi Made in Korea dans un écrin à la couverture soft touch du plus bel effet.