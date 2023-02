La fin de l'utopie libérale. Introduction critique à la pensée de Friedrich Hayek

Aujourd'hui où les politiques libérales sont de plus en plus remises en question, le moment semble venu de relire l'oeuvre de leur principal inspirateur, et l'approcher par le biais de la proposition qui nous y est faite de considérer le libéralisme comme une utopie permet de confronter ce qu'annonçait la théorie à la réalité qui a résulté de sa mise en pratique. Le présent ouvrage trouve alors sa raison d'être moins dans l'oeuvre de Hayek que dans le monde dans lequel nous vivons. S'il est souhaitable de se familiariser avec la pensée de l'économiste autrichien, c'est qu'elle nous donne la clé du monde globalisé qui est le nôtre. Loin d'être le fruit du hasard, c'est le résultat d'un long travail dont on ne peut contester que le président de la Société du Mont Pèlerin a été le maître d'oeuvre. Pour qui veut comprendre le monde actuel, il y a peu de lectures plus utiles que celle des ouvrages de Hayek. Le propre des grandes oeuvres est de se prêter à de multiples interprétations. Tout en adoptant un point de vue critique, car il y a de bonnes raisons de ne pas se sentir chez soi dans ce monde dont il nous donne la clé, celle qui est ici proposée a visé à rendre fidèlement sa pensée. Elle demande à être prise avant tout comme une invitation à chercher, dans l'oeuvre de Hayek, l'intelligence du monde dans lequel nous vivons, et à faciliter la lecture de celui-ci comme de celle-là.