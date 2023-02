Autour de Montpellier. 3e édition

44 nouvelles balades des Causses à la Méditerranée, au départ de la capitale du Languedoc. Les 44 balades proposées se situent toutes à moins d'une heure de la capitale languedocienne. L'auteur a regroupé à la fois des parcours traditionnels et des itinéraires moins connus et plus insolites qui vous aideront à mieux comprendre et apprécier cette région. Ce n'est en aucun cas un inventaire, mais une présentation et un choix amoureux des lieux qu'il a parcourus pour vous et vos enfants. La promenade se fait en deux temps : d'abord dans la région, qui se dessine des Causses à la vallée de l'Hérault et ensuite dans la banlieue proche de Montpellier entre garrigue et littoral. A déguster selon vos coups de coeur et sans modération, choisissez la balade qui pourra au mieux combler vos besoins de nature, de détente, de découverte de sport ou de patrimoine. - Des itinéraires faciles pour petits et grands majoritairement en boucle. - Un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone. - Les " P'tits Plus " pour compléter la découverte ou agrémenter la balade.