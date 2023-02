L'ABCdaire de la citoyenneté

Citoyenneté, Opinion, Lois, Inégalités, Respect, Liberté d'expression, Religions, Tolérance, Intégration... En 120 notions essentielles, découvre quels sont tes droits, tes devoirs, tes responsabilités, tes libertés, mais aussi comment fonctionnent nos institutions et quelles sont les bases de notre démocratie. Dès aujourd'hui, tu as un rôle à jouer pour mieux vivre ensemble dans notre société plurielle et démocratique et agir en citoyen de demain.