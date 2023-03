Dark Deception Tome 2 : Tempted by deception

Mon mari. Mon méchant. Notre relation a commencé par la mort et le sang, par des jeux et du plaisir charnel. Adrian et moi n'aurions jamais dû être ensemble. Un mafieux et une ballerine n'auraient jamais dû s'épouser. Ce que nous avons est l'exemple même du désastre, de la passion brute, des mensonges et des secrets. Pourtant, il est impossible pour nous d'arrêter. UNE SERIE QUI A DEJA CONQUIS LES LECTEURS (source GOODREADS) " Je n'ai pas pu m'arrêter de lire. A aucun moment. Je n'ai aucune hésitation à qualifier ce livre de chef-d'oeuvre. Mon coeur est en miettes et l'excitation a pris possession de mes veines à cet instant précis (il est 3 heures du matin). Mes paupières se ferment mais j'envisage de lire le troisième livre. L'AUDACE ! " " Wow ! Rina Kent sait très bien comment vous rendre accro à ses personnages et à ses histoires ! La deuxième partie était encore plus addictive, brute et déchirante de beauté. C'était obsédant ! " " Avez-vous déjà lu un livre si parfait que vous ne pouvez même pas écrire une critique à son sujet parce que c'est tellement beau que vous ne pouvez pas le décrire avec des mots ? Ouais, c'est la trilogie de la Dark Deception pour moi. "