Clones de la nation Tome 2 : Je suis Marie

Marie, après avoir découvert qu'elle était la copie illégale de Marie Curie, est parvenue à rejoindre les clones britanniques en fuite. Elle a aidé Judith, son double, à prendre sa revanche sur son gouvernement et à compromettre le futur du clonage en Angleterre. Mais cette vengeance a eu un prix : le père de Marie a été livré aux autorités américaines. Accusé de clonage illégal, il risque la prison à perpétuité. Pour Marie commence une course contre la montre à travers le continent nord-américain, en quête des preuves qui lui permettront de l'innocenter. Mais la piste qu'elle remonte est semée d'embûches : une clinique de fertilité engloutie par les eaux, d'anciens employés morts ou disparus, des montages financier opaques et complexes... Et si Marie, en cherchant ses origines, mettait au jour une monstrueuse machination autour de l'amélioration de l'espèce humaine ?