Elya et sa tribu Tome 3 : L'île des lézards géabts

A la fin du tome 2, nous avions laissé Elya, Sabha, Léo et Stix tout juste arrivés sur une nouvelle terre mystérieuse... après avoir dérivé trop longtemps : bienvenue en Australie ! Là, de drôles de rencontres les attendent : si les animaux sauteurs semblent gentils, les lézards géants veulent les dévorer ! Il faut absloument trouver le moyen de rentrer chez eux ! Evidemment, les parents d'Elya et de Sabha sont à leur recherche. Pendant ce temps, la maman de Léo est arrivée dans la tribu d'Elya et attend impatiemment le retour de son fils...