Forgotten Blade

Au pays des Cinq Rivières, l'Eglise de la Citadelle a la mainmise sur les pouvoirs incroyables des eaux magiques. Le peuple a perdu tout espoir depuis que "Ruza le Crasseux" , le plus grand guerrier au monde et porteur de la lame oubliée, a mis à mort le prêtre Loquan, dernier homme encore capable de renverser la cruelle tyrannie de l'Eglise. Des années plus tard, Noa, jeune femme en quête de vengeance, convainc Ruza, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, de l'accompagner dans une périlleuse mission afin de sauver les âmes de ses deux enfants maudits par les terribles Inquisiteurs. Pour ce faire, ils devront s'infiltrer dans la Citadelle, découvrir la source des Cinq Rivières et affronter le plus grand ennemi de tous les temps : le Patriarche, "Dieu tout puissant" .