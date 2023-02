Le silence des carillons

LA PEPITE DE L'IMAGINAIRE 2023 ! Ermeline Mainterre s'est promis de devenir une magicienne dont chacun connaîtrait l'existence. Pour cela, elle ne reculera devant rien. Pas même lorsque le monde connaîtra sa perte. La lumière du soleil ne traverse pas la Brume, à Tinkleham. Contre la menace des Spectres qui planent aux abords de la ville et font disparaître ses habitants sans laisser de traces, les mages du Beffroi apprennent à manier les carillons pour les repousser. Ermeline a choisi cette voie et compte bien devenir la meilleure de tous, portée par ses rêves de grandeur, à la fois fascinants et terrifiants. Mais les Spectres ne sont pas le plus grand péril en vue. Ermeline réussira-t-elle à graver son nom dans l'histoire ? Jusqu'où ira-t-elle pour devenir inoubliable ? Edouard H. Blaes livre un roman à l'atmosphère unique, où la magie se mêle à l'ambition et où les monstres ne sont pas ceux qu'on croit. Lauréat du Prix Imaginales de la nouvelle 2022, avec " Ventreille " dans l'anthologie Férocités (Projets Sillex), Edouard H. Blaes a aussi remporté le prix spécial du jury du concours de l'école d'écriture de Cécile Duquenne, pour sa nouvelle " Le vieil homme et les brioches de nuit " .