Les Zazous Tome 2

Un quotidien qui ne chante plus. Paris 1942. Depuis que Frankie a infiltré les Zazous pour le compte de la police, il n'est plus le même, au milieu de ces jeunes rebelles qui cultivent leur look avec aplomb. Qu'ils soient danseurs, musiciens ou étudiants, ils refusent la morosité d'un Paris occupé et ont fait du swing un hymne à la liberté. Mais dans un contexte de guerre, l'étau autour de la capitale se resserre dangereusement. La montée de l'antisémitisme bouleverse la vie de cette jeunesse jazz et la divise. Paulette est la première à voir ses rêves brisés quand l'Université ferme ses portes aux juifs. Désormais, comme tant d'autres, elle devra porter une étoile jaune... Alors que la violence accroit dans les rues et qu'un nouveau groupe de jeunes d'extrême droite s'est formé contre les Zazous, le pire est à venir. Le gouvernement français commence à arrêter femmes et enfants. Paris n'est plus une fête et les Zazous n'auront d'autre choix que de prendre les armes. Face à la barbarie, Frankie fera tout pour sauver ses amis... La terreur fait place aux jours d'insouciance dans ce deuxième tome qui revient sur un moment sombre de notre Histoire : la tragédie du Vél' d'Hiv'. Un récit dramatique, virevoltant et émouvant mis en avant par un graphisme dynamique et expressionniste.