Ce volume aborde les différentes facettes de la notion de désillusion, dans le champ psychanalytique bien sûr, sous les prismes de l'individuel, du social et du civilisationnel. Selon la prédominance des références historiques, théoriques ou cliniques, il s'agit de démontrer le rôle fondamental de la désillusion, ainsi que ses aléas dans la construction du psychisme humain, dans la dynamique de la cure, et plus largement dans ses effets sur les mouvements qui animent la société, c'est-à-dire son impact sur le travail de civilisation et de culture.