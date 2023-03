Le Cap de Creus, le lieu le plus extraordinaire de la Costa Brava, se déploie à l'extrémité la plus orientale de la péninsule ibérique, juste à l'endroit où, sur la carte, la cordillère des Pyrénées, étourdie par les coups rageurs de la Tramontane - le vent du nord - abandonne la terre ferme, d'un geste entrecoupé, pour plonger soudain dans la Méditerranée. Dans ce guide, recommandé par le Parc naturel du Cap de Creus, nous vous proposons 17 routes à pied pour découvrir les coins cachés de ce littoral aussi beau qu'âpre et rocheux et nous vous invitons à découvrir les villages de la région et toutes ses criques et plages. Il inclut une carte pliable et un guide pratique avec des propositions de loisir, gastronomie, hébergement et agenda.