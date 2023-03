Aussi fort que l'amour

Trois ans après avoir été incarcéré pour le meurtre de sa petite amie Belinda, Stefan sort de prison. En butte à l'hostilité grandissante de tous, le jeune homme est harcelé de manière anonyme. Seule, Théa, sa mère, le soutient encore. Le nouveau roman de Jacquelyn Mitchard, l'autrice de Aussi profond que l'océan, adapté au cinéma avec Michelle Pfeiffer. Comment réagiriez-vous si la chair de votre chair était accusée de meurtre ? Stefan n'a que 17 ans quand il lui faut plaider coupable du meurtre de sa petite amie, Belinda. Trois ans plus tard, il sort de prison. Mais, à part Théa, sa mère, nul ne semble prêt à l'accueillir à bras ouverts. Surtout pas la mère de Belinda et les membres de l'association " Touche pas à nos filles ", qu'elle a créée dès l'incarcération de Stefan, et dont l'hostilité se réveille. Théa voudrait aider son fils à se reconstruire pour qu'il prenne un nouveau départ, mais ses années derrière les barreaux l'ont renfermé sur lui-même. Et, dans l'ombre, deux inconnus commencent à le harceler. Un mystérieux chauffard d'abord, qui le prend en chasse dès sa sortie de prison ; puis, une jeune femme anonyme, qui le menace au téléphone... Peu à peu s'immisce le doute : la nuit de la mort de Belinda, dont Stefan n'a aucun souvenir, a-t-elle livré tous ses secrets ? " Sans conteste le meilleur roman de Jacquelyn Mitchard depuis Aussi profond que l'océan. " Karin Slaughter " Le chagrin, l'amour inconditionnel d'une mère et le pouvoir du pardon. Autant de thèmes explorés avec finesse dans ce roman mêlant habilement suspense psychologique et drame familial. " Psychology Today