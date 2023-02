Si je rencontrais un ours ?

"J'espère que je ne rencontrerai jamais un ours parce que, si cela arrivait, je ne sais pas ce que je ferais. ". . Un album sur les peurs imaginaires, les idées reçues et la naïveté. Il est facile d'être influencé par ce que l'on entend... mais il faut au moins s'assurer de savoir de quoi on parle avant de prendre parti contre quelqu'un ! Dans cette histoire, l'écureuil dont la pire peur est de rencontrer un ours, ne le reconnaît même pas un quand il l'a juste en face de lui ! La fin ouverte laisse place à l'espoir. L'écureuil apprendrait-il de son erreur et... garderait-il cela à l'esprit pour l'avenir ? Un album sur les peurs imaginaires, les idées reçues et la naïveté. Permet de comprendre que sa grande peur peut ne pas être aussi terrible qu'on le pense parfois. Enseigne qu'il est toujours préférable de bâtir ses croyances sur sa propre expérience. Montre que ce que l'on n'aime pas pourrait devenir un jour ce que l'on aime.