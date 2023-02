La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire (mars 2020-juillet 2022). Quels savoirs ? Quelles perspectives ?

L'OPPEE (Observatoire des politiques publiques en situation d'épidémie et post-épidémique) a choisi pour son premier colloque majeur organisé en 2022 d'aborder les conséquences du vécu de la pandémie de Covid-19 en France d'un point de vue historique, juridique, politiste et anthropologique. Cet ouvrage s'interroge sur la verticalité de la gestion de crise mise en place par le gouvernement français dans la cadre d'un état d'urgence sanitaire (Décret 2020-293 du 23 mars 2020) qui a bouleversé l'intégralité du fonctionnement du système de santé, de soin et de prévention, ainsi que les principes des libertés publiques et individuelles, L'ensemble de ces analyses qui restent centrées sur les enjeux juridiques et sociétaux de la crise épidémique débouche sur l'exposé de nouvelles perspectives en matière de politiques de santé, de politiques environnementales, mais aussi d'administration sanitaire, de droit pénal et de droit public, de respect des procédures démocratiques.