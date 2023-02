Theraplay. Une thérapie par le jeu basée sur l'attachement

Le texte fondateur pour appréhender la méthode Theraplay et s'y former Theraplay® est une méthode de thérapie par le jeu largement utilisée dans les pays anglo-saxons, qui s'appuie sur le travail de Phyllis Booth et Ann Jernberg. Elle se base sur la façon naturelle et ludique dont se déroulent les interactions entre enfants et parents pour proposer un soutien aux familles en difficulté et les aider à développer réactivité et structure essentielles pour le développement de l'enfant. Cette méthode montre concrètement aux parents comment utiliser le jeu pour communiquer amour et autorité et pour guider leur enfant dans des interactions qui développeront ses compétences, son estime et sa confiance en lui. Complétée par les dernières recherches sur l'attachement et les effets du stress et du traumatisme sur le développement de l'enfant, cette nouvelle édition propose : - une vue complète de la méthode pour qui souhaite s'y former ; - de nombreuses vignettes cliniques ; - des pistes de prise en charge ; - des activités concrètes en fonction de l'âge et des dimensions Theraplay ; - de nouvelles références bibliographiques en français. Ce livre s'adresse aux professionnels amenés à côtoyer régulièrement des enfants dans leur pratique (thérapeutes, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs, infirmières pédiatriques, orthophonistes, kinésithérapeutes...). Il apportera également de nombreux conseils aux parents désireux d'en apprendre plus sur la relation parents-enfant.