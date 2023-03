Les voyageurs : Archives de l'exode

Troisième volume des "Voyageurs" , série lauréate du prestigieux prix Hugo, Archives de l'exodeconfirme Becky Chambers à l'avant-garde d'un renouveau de la science-fiction, intimiste et pleine d'espoir. La Flotte d'exode est un trésor vieillissant, témoin de la volonté humaine de disséminer ses enfants et sa culture à travers les étoiles. Singulière au sein de la communauté galactique, peu la rejoignent et beaucoup la quittent. Dans les couloirs de ces vaisseaux naissent, vivent et meurent les spatiaux. Une ethnologue à tentacules, un homme rêvant d'intégrer la Flotte, un adolescent de s'en aller, une archiviste qui a connu l'époque où les Humains étaient des parias, une soignante affectée aux soins des morts, et Tessa, soeur d'Ashby, le capitaine humaniste deL'Espace d'un an. Autant de voix qui, humaines ou non, nous racontent le sentiment d'appartenance à un groupe, le besoin central de trouver une place, dans la galaxie ou dans les coeurs. Des gens ordinaires ; des vies ordinaires : uniques et précieuses. Traduit de l'anglais par Marie Surgers "Un space opera intimiste, tout en humanisme et en empathie. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les précédents pour apprécier ce roman, mais on aurait bien tort de s'en priver". Bifrost