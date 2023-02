Connexion Tome 3 : Vénité

Prostasia touche au but. L'affrontement final est plus proche que jamais. Seulement, il leur manque une chose pour l'emporter contre Aldrick, une chose essentielle qu'ils devront trouver. Quant au leader de Siliah, qui va vraiment être à ses côtés pour cette guerre ? Sera-t-il de taille à rivaliser contre Stavros, Kristo, Pavel et leurs nouveaux alliés ? Des tas de sentiments viendront s'impliquer, s'imbriquer, se chevaucher, tout remettre en question, chacun tentant de trouver sa Connexion. Dernier tome de la série Connexion.