Je t'écris de mon lit

Maude Nepveu-Villeneuve livre une oeuvre à hauteur d'enfant, toute en sensibilité et en nuances sur un sujet plus que délicat, le cancer infantile. Malgré la délicatesse du thème, l'autrice offre une oeuvre lumineuse, mise en images avec brio par Agathe Bray-Bourret. Jacob est atteint d'un cancer et doit rester à l'hôpital. Son amie Zia commence alors une correspondance avec lui. A travers leurs échanges, Jacob se confie sur ce qu'il vit et Zia lui raconte ce qui se déroule en classe. On y découvre alors leur réalité respective, leurs craintes, leurs apprentissages et le chemin à parcourir vers la rémission.