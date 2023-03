Chauffe-eau solaire individuel. Conception, mise en oeuvre et entretien

La loi de Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), adoptée en avril 2020, inscrit la France dans une trajectoire permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050 en fixant notamment la part des énergies renouvelables à 33 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030. Pour atteindre cet objectif, toutes les filières EnR seront mises à contribution ce qui suppose qu'un effort important d'équipement en chauffe-eau solaires soit réalisé d'ici-là. Le Guide Pratique "Chauffe-eau solaire individuel" expose les précautions à prendre lors de la conception et de la mise en oeuvre d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) : - Comment dimensionner l'installation : surface de capteur solaire, volume du ballon de stockage ? - Comment choisir le matériel et le fluide caloporteur ? - Comment garantir le bon fonctionnement (régulation, mesure...) et la sécurité (électricité, pression, foudre, montée en température...) de l'installation ? - Comment traiter les points sensibles : implantation, stockage et manutention, incorporation en toiture, fixations, raccordement et circuit hydraulique, isolation, protection contre le gel, remplissage ... ? - Quelles vérifications et contrôles à effectuer lors de la réception de l'installation et comment en assurer l'entretien ? C'est en s'appuyant sur les Avis Techniques et sur les normes-DTU de mise en oeuvre (notamment des toitures) que le Guide Pratique "Chauffe-eau solaire individuel" apporte la réponse à toutes ces questions. Rappelons que ce procédé est éligible à des aides financières nationales, régionales et locales pour compenser le coût d'investissement d'un chauffe-eau solaire : ces aides sont détaillées dans le guide. Cette nouvelle édition contient des préconisations techniques actualisées pour la conception, le dimensionnement, la mise en oeuvre et l'entretien des chauffe-eau solaires individuels (CESI), notamment : - la prise en compte des chauffe-eau solaires à thermosiphon ; - l'intégration d'une liste de points de contrôle pour la vérification de l'installation solaire ; - l'actualisation des dispositifs d'aides financières pour les particuliers ; - l'actualisation du corpus réglementaire et normatif.