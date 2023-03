Femmes dans les Pyrénées. Une égalité perdue et retrouvée

Qui prétendait l'homme pyrénéen macho et dominateur ? Qui prétend encore que l'homme dominait les structures sociales et culturelles de ces villages ? Car les femmes ont eu et ont encore, dans les Pyrénées, un rôle qu'il est rare de rencontrer ailleurs en Europe. Dans ces vallées des Pyrénées centrales se sont conservées des caractéristiques anthropologiques tout à fait spécifiques, que l'on retrouve uniquement au Pays Basque, dans le nord de l'Europe et dans le Caucase. Appuyée sur une mythologie vivace et savoureuse, la vie sociale, culturelle et sexuelle des femmes pyrénéennes est marquée par des coutumes originales qui ont gardé, en plein XXIe siècle, une grande part de leur actualité et de leurs fonctions.