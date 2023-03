L'art de se nourrir avec l'ayurvéda

Le mode d'emploi pour manger mieux grâce à des repères simples issus de l'ayurvéda et à une cuisine végétarienne et gourmande. Changer son alimentation est la clé pour voir des améliorations sur sa vitalité, sur son bien-être, sur son niveau d'énergie et sur sa résistance immunitaire. Grâce à l'ayurvéda, médecine holistique indienne, il est possible de se reposer sur des connaissances et des principes éprouvés depuis plusieurs millénaires pour procéder à ce changement. Dans ce guide pratique, la nutritionniste Tiphaine Paonessa aide le lecteur à renouer avec la sagesse innée de son corps. Elle enseigne six principes simples, nécessaires à l'évolution de l'alimentation : prendre conscience de ses habitudes ; éliminer les mélanges indigestes de son assiette ; faire de sa faim un allié pour entretenir le feu digestif ; ouvrir ses horizons gustatifs pour équilibrer ses repas ; écouter son corps et observer les saisons pour s'équilibrer toute l'année ; se réconcilier avec le cycle jour/nuit pour se réaligner avec son horloge biologique. Plus de 80 recettes, aussi gourmandes que bonnes pour la santé, sont proposées et classées par saison. Tiphaine Paonessa revisite aussi bien des recettes indiennes, avec ses pancakes ou sa " socca de mung dal ", qu'occidentales : coleslaw, gratin de chou-fleur, ou même crêpes de sarrasin !