Sans parole ni poignée de main

Un polar prenant avec pour toile de fond un des plus gros scandales écologiques de Côte d'Ivoire, passé sous silence en 2006 : le déversement des déchets toxiques dans la capitale Fabien, gardien sans histoires est assassiné au pied de l'immeuble où il travaillait. Sa mort semble liée à l'arrivée du Bateau bleu dans le port d'Abidjan avec des tonnes de déchets toxiques dans ses cuves. Double malheur dans la ville qui étouffe sous l'odeur pestilentielle qui brûle les narines et ronge les corps. Au fil des silences douloureux de ses proches, des portraits et des mots soufflés par le mort lui-même, c'est une enquête sur la société ivoirienne tout entière que livre ce roman.