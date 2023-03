Ho'oponopono. Une méthode simple et efficace pour se libérer du poids de sa mémoire

Vous aspirez au changement dans votre vie ? Avec ce guide, découvrez ho'oponopono, une méthode ancestrale transmise par les guérisseurs hawaïens. Elle propose d'alléger votre quotidien en vous libérant des croyances et des programmes inconscients qui vous emprisonnent. L'auteure retrace origines, fondements et pratiques d'ho'oponopono : elle vous invite à l'expérimenter jour après jour en insistant sur le rôle de l'énergie dans nos vies et les lois invisibles qui régissent notre existence. Grâce à ho'oponopono, les difficultés se transforment en chemins bénéfiques pour notre évolution.