Technologies et protocoles Internet

L'objectif de cet ouvrage est de présenter les principes fondateurs à l'origine du succès d'Internet mais également d'identifier leurs limitations. Il donne un panorama complet et précis des technologies et des protocoles qui ont présidé à la conception originelle d'Internet et des ajouts qui ont accompagné ses évolutions. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants et aux élèves-ingénieurs engagés dans un cursus scientifique et technologique pluridisciplinaire. Sont également concernés les enseignants à la recherche d'un ouvrage compagnon qui accompagnera leurs étudiants en y trouvant plusieurs exercices types corrigés.