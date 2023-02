Concours Secrétaire administratif et SAENE, catégorie B - Méthode et entraînement - 30 annales corrigées. Externe et interne, Edition 2023-2024

Tout la méthode des épreuves illustrée par 24 annales corrigées pour réussir vos concours SA et SAENES en 2023-2024 ! Notre ouvrage vous propose de réviser la méthode des épreuves écrites du concours de secrétaire administratif (SA) et secrétaire administratif de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur (SAENES) : - Cas pratique - Questions communes - Option GRH dans les organisations - Option Comptabilité et finance - Option Problèmes économiques et sociaux - Option Enjeux de la France contemporaine et de l'Union européenne Pour vous entraîner, vous trouverez 4 annales corrigées par épreuve, soit 24 annales corrigées au total.