Goblin Slayer : Year One Tome 9

Dans cette histoire inédite, baignant toujours dans une ambiance Dark Fantasy, vous découvrirez comment un jeune orphelin est devenu le Crève-Gobelins que tout le monde connaît. " J'ai une stratégie. Allons-y. " L'inspectrice et le Crève-gobelins ont fini par pénétrer dans le nid où se terrent le seigneur gobelin et sa horde. Là, ils découvrent une jeune fille prise en otage. Ils tentent de la sauver, mais le petit groupe subit alors un coup dur ! Parviendront-ils à sortir vivants de ce mauvais pas ? " Cette cité a dû s'enfoncer sous terre en une nuit. " Le groupe d'aventuriers débutants retrouve par hasard une cité légendaire, et surprend des sorciers en plein rituel, et qui tentent de redonner vie au Seigneur Démon !! Comme à l'accoutumée, l'auteur Kumo Kagyu vous offre à la fin de ce tome une nouvelle inédite !