La cité dolente

A quoi pourrait ressembler l'Enfer sur terre aujourd'huiA ? En dialoguant avec La divine comédie de Dante, Laure Gauthier réinvente l'Enfer à partir du récit poétique d'un vieil homme anonyme qui s'enferme volontairement dans un hospice : il fuit notre monde où l'on est enseveli sous un flot constant d'images et d'objets et espère, depuis son EHPAD, trouver enfin le temps de penser à sa vie avant de mourir. Mais l'Enfer aujourd'hui, c'est bien de ne pas pouvoir nous retrancher ni respirer, ne pas parvenir à trouver le temps, même pas à l'orée de la mort. Dans un récit sombre, caustique mais où l'humour affleure, Laure Gauthier nous offre un panorama de notre société en clair-obscur pour nous inciter à redresser la tête et à " oser faire le choix de respirer, les pieds nus et les mains videsA ".