En équilibre Tome 1 : I want you !

Si je pouvais réécrire les règles, je le ferais pour toi. Lex est venue à Los Angeles avec de grands rêves. Apprendre auprès des meilleurs chorégraphes et devenir danseuse professionnelle pour l'élite d'Hollywood. Tout se passe comme prévu... jusqu'à ce qu'elle soit poussée dans les bras du seul homme capable de faire décoller sa carrière ou de la ruiner. Mais ce n'est pas pour sa carrière qu'elle devrait s'inquiéter. C'est pour son coeur. Theo refuse de travailler avec des amateurs. Mais bon, il n'a jamais vu personne se déplacer sur une piste de danse comme Alexandra "Lex" Quinn. Elle n'est que puissance et grâce, précision et passion, et elle dégage sur scène une présence dont il est incapable de détacher le regard. Il la veut... Dans sa troupe, dans son lit. Il n'y a qu'un problème... Il ne peut pas avoir les deux. #RomanceContemporaine #SportsRomance #Sexy #MF