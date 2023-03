Une ombre familière

Quoi de plus impitoyable que l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant ? Barren Springs, Missouri. Cette petite ville nichée sous les aisselles des Ozarks ressemble plus à l'enfer qu'au paradis. Eve Taggert est une fille-mère qui a grandi dans un mobile home déglingué avec son frère et une mère alcoolique et droguée. Son seul héritage familial ? Une règle de conduite : oeil pour oeil, dent pour dent. Sa vie bascule quand on lui annonce la mort de sa fille, Junie. Ou plus exactement, son meurtre. Ne lui reste alors qu'une certitude : elle retrouvera l'assassin et le lui fera payer, quitte à replonger dans les ombres où se terrent ses vieux démons.