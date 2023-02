Et si c'était elle

Comme l'adresse du client avec lequel il avait rendez-vous ne se trouvait qu'à huit cents mètres de la gare, Vincent resserra le col de son manteau noir autour de son cou avant de se mettre en marche. Mais arrivant à toute allure, une masse de cheveux blonds fonçait droit dans sa direction. Vincent s'immobilisa. Son sang vint se glacer dans ses veines pendant que son coeur sembla s'arrêter. Il la vit filer jusqu'à disparaître au croisement des rues. Ce fut alors comme si son cerveau ne fonctionnait plus. De l'extérieur, du fait de la pâleur de son visage, de l'écarquillement de ses yeux et de l'espace laissé entre ses lèvres, on aurait pu croire qu'il avait vu un mort. C'était d'ailleurs tout comme. Que faisait-elle là ? Où allait-elle ? Comment avait-elle pu ne pas le reconnaître ? Mais surtout : comment se faisait-il qu'elle n'ait pas pris une ride après plus de vingt ans, comme si le temps ne s'était pas écoulé depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus ?