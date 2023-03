Paris au coeur. 14 balades Art & Histoire

Ces 14 balades vont nous mener au coeur de Paris, du Louvre à l'hôtel de ville, du Marais à l'Ile Saint-Louis, du Quartier latin à Saint-Germain-des-Prés, dans les trois plus beaux Jardins de la capitale, sur les traces multiséculaires de ses lieux de vie, de pouvoir, de culte, d'enseignement et de culture avec l'évocation des personnages illustres qui les ont animés et un focus particulier sur 10 d'entre eux.