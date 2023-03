Les clés du destin

Et si tu prenais en main ton destin ? Ce magnifique oracle, composé de 52 cartes, a été conçu pour délivrer des messages inspirants qui te placent au centre de ta vie et de ton pouvoir créateur. Chaque illustration est porteuse d'une énergie qui t'invite à ouvrir ton intuition et à trouver les moyens de réaliser tes désirs les plus profonds. Dans le livre d'accompagnement de 232 pages tout en couleurs, tu découvriras les différentes méthodes de tirage, mais aussi la symbolique de chaque carte. Ainsi, tu pourras réaliser des tirages prédictifs d'une grande justesse pour éclairer le chemin de ton destin. A toi de découvrir les clés qui t'aideront à faire de ta vie une aventure magique...